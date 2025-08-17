به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میر سردار رضوانی گفت: تنیسور‌های اسکو با کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز قدرت و استعداد خود را به نمایش گذاشتند.

وی گفت:این رقابت‌ها به میزبانی استان آذربایجان شرقی در مجموعه تنیس جهان تبریز برگزار شد و ورزشکاران اسکو در رده‌های سنی مختلف خوش درخشیدند:یاسین پورداداش در رده زیر ۱۰ سال قهرمان شد و مدال طلا را به گردن آویخت و یاسین پورداداش در رده زیر ۱۲ سال و ایلیا پورداداش در رده زیر ۱۶ سال هر دو مدال برنز کسب کردند.

رضوانی با تقدیر از این موفقیت‌ها افزود: این نتایج نشان‌دهنده استعداد بالای تنیسور‌های شهرستان اسکو است و بدون شک در سال‌های آینده نام آنها را در عرصه ملی و بین‌المللی بیشتر خواهیم شنید.

وی همچنین از برنامه‌ریزی‌های جدی برای حمایت بیشتر از ورزش تنیس در شهرستان اسکو خبر داد و گفت: اداره ورزش و جوانان اسکو از تمامی ظرفیت‌ها برای پرورش استعداد‌های جوان و معرفی آنها به تیم‌های ملی استفاده خواهد کرد.