درخشش تنیسورهای شهرستان اسکو
رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو از درخشش ورزشکاران این شهرستان در مسابقات تنیس مناطق کشوری خبر داد.
وی گفت:این رقابتها به میزبانی استان آذربایجان شرقی در مجموعه تنیس جهان تبریز برگزار شد و ورزشکاران اسکو در ردههای سنی مختلف خوش درخشیدند:یاسین پورداداش در رده زیر ۱۰ سال قهرمان شد و مدال طلا را به گردن آویخت و یاسین پورداداش در رده زیر ۱۲ سال و ایلیا پورداداش در رده زیر ۱۶ سال هر دو مدال برنز کسب کردند.
رضوانی با تقدیر از این موفقیتها افزود: این نتایج نشاندهنده استعداد بالای تنیسورهای شهرستان اسکو است و بدون شک در سالهای آینده نام آنها را در عرصه ملی و بینالمللی بیشتر خواهیم شنید.
وی همچنین از برنامهریزیهای جدی برای حمایت بیشتر از ورزش تنیس در شهرستان اسکو خبر داد و گفت: اداره ورزش و جوانان اسکو از تمامی ظرفیتها برای پرورش استعدادهای جوان و معرفی آنها به تیمهای ملی استفاده خواهد کرد.