دستور استاندار خراسان رضوی برای ممنوعیت قطع برق در مشهد در دهه آخر ماه صفر
استاندار خراسان رضوی دستور ممنوعیت قطع برق در مشهد در دهه آخر ماه صفر را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی گفت: به دستور استاندار و با هماهنگی فرمانداری مشهد، مقرر شده است در طول دهه پایانی ماه صفر هیچگونه قطعی برق در سطح شهر و بهویژه در اماکن اقامتی رخ ندهد تا خدمات به زائران با کیفیت مطلوب ارائه شود.
محمود مادرشاهیان با اشاره به آمادگی کامل هتلها، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی مشهد برای میزبانی از زائران در دهه پایانی ماه صفر اعلام کرد: ظرفیت پذیرش این مراکز به ۲۲۰ هزار نفر میرسد.
وی افزود: قطع برق، علاوه بر خاموشی، موجب اختلال در تأمین آب نیز میشود و نارضایتی ایجاد میکند؛ بنابراین امیدواریم شرکت برق مطابق مصوبات جلسه عمل کند و در این ایام هیچ قطعی رخ ندهد.
رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی افزود: امسال هیچ افزایش قیمتی در هتلها و مراکز اقامتی رسمی نداشتهایم و نرخها همان نرخهای مصوب سال قبل است. حتی به مناسبت دهه پایانی صفر و برای تکریم زائران، بسیاری از واحدهای اقامتی تخفیفهای ویژه در نظر گرفتهاند.
وی ادامه داد: بهطور خاص، برای ایام اربعین تخفیفهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی اعمال شده بود و در دهه پایانی صفر نیز تلاش میکنیم این روند ادامه یابد.
مادرشاهیان با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات ایجاد رضایت و افزایش ماندگاری زائران در مشهد است، بیان کرد: میانگین ماندگاری زائران تاکنون ۲ تا ۳ روز بوده است، اما امیدواریم با ارائه خدمات مطلوب و تخفیفهای ویژه، این مدت به ۴ تا ۵ روز افزایش یابد. این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت سفر، به اقتصاد گردشگری استان نیز کمک خواهد کرد.