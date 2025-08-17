به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی گفت: به دستور استاندار و با هماهنگی فرمانداری مشهد، مقرر شده است در طول دهه پایانی ماه صفر هیچ‌گونه قطعی برق در سطح شهر و به‌ویژه در اماکن اقامتی رخ ندهد تا خدمات به زائران با کیفیت مطلوب ارائه شود.

محمود مادرشاهیان با اشاره به آمادگی کامل هتل‌ها، مهمان‌پذیر‌ها و سایر مراکز اقامتی مشهد برای میزبانی از زائران در دهه پایانی ماه صفر اعلام کرد: ظرفیت پذیرش این مراکز به ۲۲۰ هزار نفر می‌رسد.

وی افزود: قطع برق، علاوه بر خاموشی، موجب اختلال در تأمین آب نیز می‌شود و نارضایتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین امیدواریم شرکت برق مطابق مصوبات جلسه عمل کند و در این ایام هیچ قطعی رخ ندهد.

رئیس جامعه هتل داران خراسان رضوی افزود: امسال هیچ افزایش قیمتی در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی نداشته‌ایم و نرخ‌ها همان نرخ‌های مصوب سال قبل است. حتی به مناسبت دهه پایانی صفر و برای تکریم زائران، بسیاری از واحد‌های اقامتی تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته‌اند.

وی ادامه داد: به‌طور خاص، برای ایام اربعین تخفیف‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی اعمال شده بود و در دهه پایانی صفر نیز تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.

مادرشاهیان با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات ایجاد رضایت و افزایش ماندگاری زائران در مشهد است، بیان کرد: میانگین ماندگاری زائران تاکنون ۲ تا ۳ روز بوده است، اما امیدواریم با ارائه خدمات مطلوب و تخفیف‌های ویژه، این مدت به ۴ تا ۵ روز افزایش یابد. این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت سفر، به اقتصاد گردشگری استان نیز کمک خواهد کرد.