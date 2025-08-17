به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، از آغاز خرید حمایتی مرکبات در سه استان شمالی کشور خبر داد و گفت: حداقل ۱۵ هزار تن خرید اولیه توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی انجام خواهد شد و احتمال افزایش این میزان نیز وجود دارد.

به گفته فاطمی، کشاورزان به دلیل شرایط اضطراری و فشارهای اقتصادی، ناچارند محصول سردرختی خود را با قیمت حداقلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان به فروش برسانند. وی تأکید کرد: این رقم، تنها معادل هزینه تولید باغداران است و هیچ سودی برای آنان ندارد.

نماینده شهرستان بابل با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، اظهار داشت: قیمت واقعی سردرختی مرکبات باید بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان باشد تا با توجه به تورم موجود، تولیدکننده متضرر نشود.

فاطمی همچنین با اشاره به کاهش نسبی تولید مرکبات در سال جاری به دلیل سرمازدگی، از باغداران خواست با صبوری منتظر تدوین و اعلام شیوه‌نامه خرید حمایتی مرکبات باشند.

وی افزود: هدف از این طرح، حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از فروش اضطراری محصول با قیمت‌های غیرمنصفانه است.