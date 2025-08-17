به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی محمدی گفت: تخصیص اعتبار مرمت این اثر که با مساعدت و پیگیری نماینده مجلس، فرماندار شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی استان از محل اعتبارات مصوب سفر وزیر به شهرستان انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: این عملیات مرمتی شامل استحکام بخشی دیوارها، آواربرداری، مرمت و ساماندهی سقف و تزئینات بنا، آجرفرش سربینه و ... است.

او تصریح کرد: این حمام از دو قسمت مردانه و زنانه تشکیل شده و شامل فضا‌های ورودی، رختکن، سربینه، میاندر، گرمخانه، مخازن آب گرم و سرد، گلخن (آتش خانه) است.

محمدی افزود: از ویژگی‌های جالب قسمت سربینه (رختکن) هشت ستون سنگی مزین به نقاشی‌های زیبا (متاثر از معماری ایرانی یونانی) که سقف گنبدی شکل و سرسرا را برروی خود تحمل می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه گفت: این حمام زیبا که در محدوده بافت تاریخی و سنتی شهر تربت حیدریه واقع شده، در دوران قاجاریه به‌دستور یکی از تاجران بزرگ منطقه بنام سیدمحمد امین التجار معروف به حاجی رئیس ساخته شده و به‌عنوان یکی از مجهزترین حمام‌های ساخته شده در دوران قاجاریه بوده است.

او یادآور شد: شهر تربت حیدریه از گذشته‌های دور به‌دلیل موقعیت ویژه خود و قرارگیری در دروازه ورودی به مشهد مقدس و ورود کاروانیان متعدد به این شهر، تعداد بیش از ۶ حمام تاریخی در شهر وجود داشته که علاوه بر خدمات به مردم محلی، برخی از حمام‌ها در نزدیکی کاروانسرا‌ها قرار داشته که به زائران و کاروانیان ورودی به شهر خدمات ارائه می‌داده است.

محمدی ادامه داد: حمام‌های تاریخی به عنوان نماد معماری و فرهنگ شناخته می‌شوند و به دلیل معماری خاص و نحوه بازچرخانی و گرمایش آب همیشه مورد توجه گردشگران قرار گرفته‌اند.

او افزود: این حمام نیز پس از مرمت و ساماندهی، کاربری‌های خدماتی و گردشگری متناسب با نوع فضا مدنظر قرار خواهد گرفت.