اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، لغو مصوبه اخیر شورای‌عالی اداری کشور که منجر به انحلال «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری» می‌شود، خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما "اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی ومحیط زیست ایران" با ارسال یک نامه خطاب به مسعود پزشکیان نسبت به مصوبه اخیر "َشورایعالی اداری کشور" و واگذاری مسوولیت های "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری" که در عمل منجر به انحلال این سازمان می شود، واکنش نشان داد. در این نامه ضمن برشمردن پیامدهای این تصمیم غیرکارشناسی، از رییس جمهور خواسته شده تا نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.

در این نامه آمده است : « ما اعضای اتحادیه انجمن‌های علمی کشور و دانشگاهیان و متخصصان، به عنوان نهاد علمی، تخصصی و مستقل، بر پایه مسئولیت ملی، اخلاقی و اجتماعی خود، ضمن اعتراض به این تصمیم غیرعلمی و غیرکارشناسی، تاکید می کنیم با تقسیم مسوولیت های حاکمیتی "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" به بیرون از ستاد از جمله "وزارت جهاد کشاورزی" یا "سازمان حفاظت محیط زیست" ، نه تنها توانایی کشور در مدیریت و حفاظت از منابع آب، خاک و پوشش گیاهی که بستر توسعه پایدار هر کشوری است، تضعیف می‌شود؛ بلکه باری اضافی بر این دستگاه های شریف که خود برای انجام وظایف و ماموریت های اصلی خود، با انبوهی از مشکلات و کمبود امکانات درگیرند را سبب می شود.

در ادامه این نامه از رییس جمهور درخواست شده که با توجه به مغایرت های قانونی و پیامدهای این طرح، آن را لغو و به جای آن، به ضرورت اصلی و فوری و درخواست دیرینه و همیشگی بخش حاکمیتی منابع طبیعی و کارشناسان یعنی تفکیک سریع بخش انفال و منابع طبیعی کشور از بخش خصوصی و برچیده شدن سایه مخرب کشاورزی بر منابع طبیعی کشور بپردازد که تجربه بسیار موفق و دستاوردهای "وزارت منابع طبیعی" در دهه 40 موید این ضرورت فوری است.