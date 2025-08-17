به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هاشم کرونی دبیر این سوگواره گفت : این سوگواره برای اولین بار در استان فارس با همکاری مشترک چند دستگاه اجرایی و فرهنگی و به همت دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس برگزار شد .

حدود ۳۰۰ شعر از ۱۲۰ شاعر استان در قالب‌های مختلف شعری به دبیرخانه ارسال شد که پس از نظر و رای هیات داوران ۱۰ شعر به عنوان اشعار برتر انتخاب و در روز پایانی قرائت شد .

وی افزود : یکی از محور‌های این سوگواره در کنار اشعار عاشورایی دفاع جانانه کشورمان در جنگ دوازده روزه بود .

در پایان این مراسم از شاعران برتر تقدیر شد.