مراسم پاسداشت سالروز آزادگان به کشورمان امروز همزمان با سراسر کشور، در سنندج و دیگر مناطق مختلف استان هم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشورمان است.

در مراسمی که امروز با عنوان الماس‌های درخشان در سنندج برگزار شد، از رشادت‌های آزادگان فداکار قدردانی شد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که از آزادگان به عنوان شایسته‌ترین افرد در دفاع از انقلاب یاد کردند، گفت: آزادگان سرافراز خط مقدم مبارزه با ظلم و استکبارهستند.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی با اشاره به شهادت ۲ هزار و ۴۰۰ آزاده در اسارت افزود: آزادگان در رفتار، گفتار، کردار و صبوری درس آزادگی به ما دادند و ما باید راه آزادگان را در مقابله با دشمنان ادامه دهیم.

شهسواری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به اینکه آزادگان مدال اخلاص و ایمان را در راه مبارزه با دشمنان انقلاب از آن خود کردند گفت: آزادگان سرافراز با عشق به وطن و در راه میهن از جانشان گذشتند و فداکاری کردند.

روز ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹، میهن اسلامی شاهد حضور اولین گروه آزادگان سرافرازی بود که پس از سال‌ها اسارت در زندان‌ها و اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق، قدم به خاک پاک میهن اسلامی خود گذاشتند.