با آغاز حرکت کاروانهای پیاده به سمت مشهد، شهر نیشابور به عنوان نخستین گذرگاه زائران رضوی، مهیای میزبانی و پذیرایی از این زائران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد اجرایی سفر زائران پیاده شهرستان نیشابور گفت: حدود ۱۰ سال است که در این مسیر، مردم و مسئولان شهرستان در قالب مجمع عالی خادمین سلسله الذهب نیشابور، کار هماهنگی و خدمترسانی به زائران پیاده و سواره حرم مطهر امام رضا (ع) را انجام میدهند.
مهدی دونده افزود: این برنامهها با همکاری ادارات مختلف، فرمانداریها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی اجرا شده و زمینه ارائه خدمات گسترده به زائران را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: همه ساله در دهه پایانی ماه صفر، کاروانهای پیاده از ۲۱ استان کشور و حدود ۵۰ شهرستان، از مسیر جاده نیشابور به مشهد مشرف میشوند.
فرماندار ویژه شهرستان نیشابور اظهار داشت: به همین منظور، خدمترسانی در طول مسیر بهصورت روزانه و بیوقفه انجام میشود و هماکنون ۷۸ ایستگاه صلواتی و ۱۵۲ محل اسکان در محورهای منتهی به نیشابور تا ملکآباد، آماده خدمت به زائران است.
وی با تأکید بر نقش مردم خیر و متدیّن در پشتیبانی از این برنامهها تصریح کرد: همه ساله مبالغ قابل توجهی توسط مردم نیکوکار صرف خدمترسانی به زائران امام مهربانیها میشود و این کار ارزشمند صحنهای شبیه به اربعین حسینی را در جادههای نیشابور به مشهد رقم میزند و این اقدام ارزشمند، جلوهای از عشق و ارادت مردم نیشابور به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است.
رییس ستاد اجرایی سفر زائران پیاده نیشابور در ادامه به جایگاه معنوی نیشابور اشاره کرد و گفت: امام رضا (ع) در حدیث گوهربار سلسلهالذهب، نیشابور را بهعنوان شهری شریف، پایدار، تمدنساز و مقدس معرفی کردند؛ ما هم نیشابور را غدیر ثانی میدانیم و امیدواریم بتوانیم این مسیر را بهعنوان میقاتالرضا به جهان معرفی کنیم.
دونده تصریح کرد: امروز نیز آیین استقبال و بدرقه اولین کاروان عبوری پیاده رضوی دهه آخر ماه صفر امسال، از مسیر نیشابور به مشهد در مکان رویداد بیان حدیث شریف سلسله الذهب از لسان مبارک امام رضا (ع) برگزار شد.
پیش بینی میشود در دهه آخر ماه صفر امسال، بیش از ۷۵ هزار زائر پیاده، از مسیر نیشابور به مشهد مشرف شوند.