داوران بازیهای روز سهشنبه از هفته اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران روز سهشنبه از هفته نخست لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴
تراکتور تبریز - استقلال تهران
داور: پیام حیدری کمکها: علی احمدی، حسین مرادی و علی بای ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم
چادرملو اردکان - فولاد خوزستان
داور: موعود بنیادی فرد کمکها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و حسین امیدی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: امیر ایار
استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین
داور: سیدرضا مهدوی کمک: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و احسان اکبری ناظر: محسن قهرمانی
ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: سید یعقوب حجتی، وحید سیفی، ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی