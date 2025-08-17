به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران روز سه‌شنبه از هفته نخست لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴

تراکتور تبریز - استقلال تهران

داور: پیام حیدری کمک‌ها: علی احمدی، حسین مرادی و علی بای ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم

چادرملو اردکان - فولاد خوزستان

داور: موعود بنیادی فرد کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و حسین امیدی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: امیر ایار

استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین

داور: سیدرضا مهدوی کمک: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و احسان اکبری ناظر: محسن قهرمانی

ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: سید یعقوب حجتی، وحید سیفی، ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی