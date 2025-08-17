پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از وقوع گرد و خاک عراقی و رطوبت و شرجی در جنوب غرب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین تصاویر ماهواره هواشناسی و نقشههای پیش یابی، ورود و تاثیر گردوخاک عراقی از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت امروز در مناطق غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.
او افزود: تا اواسط وقت فردا رطوبت و شرجی در نوار ساحلی و مناطق جنوبِ شرقی استان تداوم خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواخر وقت امروز با توجه به انباشت رطوبت در منطقه و شرایط ناپایدار جوی، احتمال رشد ابر و رگبارهای نقطهای و رعدوبرق و تندبادهای لحظهای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
سبزه زاری ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش بادها در بخشهای غربی و جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز امروز مواج است.