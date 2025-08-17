به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه تدوین طرح جامع شهر مراغه گفت: این طرح در راستای توسعه، عمران و ایجاد زیرساخت‌های شهری نوین در مراغه اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراغه با داشتن بافت تاریخی و قدیمی به شدت نیازمند مطالعه و به روز رسانی است.

فرماندار شهرستان مراغه از کارشناسان و مشاوران مطالعه طرح جامع شهر مراغه خواست این طرح را در کمترین زمان مطالعه و برای اجرا آماده سازی کنند.

وی گفت: طرح جدید باید با رویکرد جدید توسعه شهر در راستای آرامش و آسایش مردم مطالعه و برنامه ریزی شود.

امینیان اضافه کرد: در طرح جدید توسعه و مدیریت شهر باید در راستای امید آفرینی برای آینده باشد.

وی گفت: مشاوران در طرح جدید باغات، بافت تاریخی و فرهنگی شهر را مد نظر قرار دهند.

شهرام مروتی شهردار مراغه نیز در این جلسه گفت: مراغه ۳ هزار هکتار وسعت شهری دارد که ۷۰۰ هکتار آن مسکونی است.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه شهر با امکانات و زیرساخت‌های روز یک ضرورت اساسی است.