فرماندار مراغه گفت:نخستین بار در استان آذربایجان شرقی مطالعه طرح جامع شهری با رویکرد نوین در مراغه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه تدوین طرح جامع شهر مراغه گفت: این طرح در راستای توسعه، عمران و ایجاد زیرساختهای شهری نوین در مراغه اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: مراغه با داشتن بافت تاریخی و قدیمی به شدت نیازمند مطالعه و به روز رسانی است.
فرماندار شهرستان مراغه از کارشناسان و مشاوران مطالعه طرح جامع شهر مراغه خواست این طرح را در کمترین زمان مطالعه و برای اجرا آماده سازی کنند.
وی گفت: طرح جدید باید با رویکرد جدید توسعه شهر در راستای آرامش و آسایش مردم مطالعه و برنامه ریزی شود.
امینیان اضافه کرد: در طرح جدید توسعه و مدیریت شهر باید در راستای امید آفرینی برای آینده باشد.
وی گفت: مشاوران در طرح جدید باغات، بافت تاریخی و فرهنگی شهر را مد نظر قرار دهند.
شهرام مروتی شهردار مراغه نیز در این جلسه گفت: مراغه ۳ هزار هکتار وسعت شهری دارد که ۷۰۰ هکتار آن مسکونی است.
وی اضافه کرد: برنامهریزی برای توسعه شهر با امکانات و زیرساختهای روز یک ضرورت اساسی است.