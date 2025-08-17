به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر اجرایی پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش، گفت: عکس‌های راه یافته به مرحله نهایی پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش برای نمایش در نمایشگاه عکس محرم کیش، توسط هیات داوران انتخاب شد.

او افزود: مدیریت امور هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، این رویداد را هرسال با هدف ترویج فرهنگ حسینی و ثبت مراسم‌های عزاداری و زنده نگه داشتن نهضت حسینی با استفاده از هنر عکاسی برگزار می‌کند.

نسرین فائق خاطرنشان کرد: با انتشار فراخوان عکسواره در کشور در حدود هزار و پانصد عکس از ۲۷۰ عکاس و سه نفر از عکاسان عراق در سه بخش دوربین حرفه‌ای بخش کیش و عکاسی با تلفن همراه به دبیرخانه عکسواره ارسال شد.

او افزود: غوغا بیات و امیرحسامی نژاد و محمدجواد مشهدی اعضای هیئت داوران پنجمین عکسواره سراسری محرم کیش با برگزاری چندین جلسه، اسامی افراد راه یافته به بخش نهایی را برای نمایش در نمایشگاه عکس محرم کیش اعلام کردند.

نسرین فائق خاطرنشان کرد: امین رحمانی از قزوین، جعفر همافر، فاطمه راحمی، فاطمه رضایی و فرین علی نیا از کیش، مهدی طاهری، فاطمه جهانی و متین جعفرزاده کلهرودی از تهران، محسن کرمعلی، فاطمه سادات عظیمی و مهدی یعقوبی از قم، محمد جواد بهارلو و نگین محمدی فرد از اصفهان، علی معرف و محمد قائدی از اهواز، یاسر محمدخانی و سمیه آهنگرانی از اراک، نرجس شاکری و هادی دهقان‌پور با دو اثر از مشهد، حمید عظیمی از شهرستان تکاب، حمید واحدی از کرمانشاه، حمیدرضا حمزه‌پور از ارومیه، سعید نیکپور با دو اثر از رشت، علی ابک از سمنان، فاطمه علیپور از ایلام، محسن کابلی با دو اثر از گرگان و مهدی دهقانی اشکذری از یزد به مرحله نهایی راه یافتند.

او افزود: عکس‌های برتر در نمایشگاه عکس محرم کیش، از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور به نمایش گذاشته می‌شوند و اسامی نفرات منتخب در هر بخش در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.