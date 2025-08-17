ادارهکل هواشناسی استان مرکزی: با استقرار و تقویت یک الگوی گرم تابستانه، هشدار سطح زرد صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۸ استان مرکزی مبنی بر استقرار و تقویت یک الگوی گرم تابستانه از دوشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ صادر شد.
نوع مخاطره: افزایش نسبی دمای هوا (بویژه دمای روزانه) و تداوم گرمای هوا.
منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان و محلات.
اثر مخاطره: افزایش مصرف حاملهای انرژی - احتمال گرمازدگی گروههای حساس - احتمال آتش سوزی در مراتع.
توصیه: مدیریت مصرف حاملهای انرژی - خودداری از قرار گرفتن در معرض گرما و اشعههای مضر خورشید در ساعات گرم روز - آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه.