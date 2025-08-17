به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مان مسئولین شاهین دژ باحضور در منزل آزادگان و جانبازان آقایان ایوب شیرازی، محمد کردستانی، پرویز خانی و واحد رسولی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بمناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مان مسئولین شاهین دژ باحضور در منزل آزادگان و جانبازان آقایان ایوب شیرازی، محمد کردستانی، پرویز خانی و واحد رسولی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ به ۲۶ مردادسالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مان اشاره کرد وگفت:بازگشت آزادگان روز ۲۶ مرداد یادآور ورود سرافرازانه آزادگان به میهن اسلامی در سال ۱۳۶۹ است.

او در ادامه گفت:ملت ایران قدردان زحمات و رشادت‌های آزادگان عزیز هستند. در این دیدار‌ها با اهدای لوح از مقام شامخ آزادگان تجلیل بعمل آمد.