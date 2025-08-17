پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۴۵ هزار و ۷۴۲ واحدی به رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۱۳۷ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هموزن نیز رشد ۸ هزار و ۲۴ واحدی را ثبت کرد و به سطح ۷۶۷ هزار و ۷۰۳ واحد رسید.
ارزش معاملات بازار بورس امروز به حدود ۵ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان رسید و ۷۳ درصد نمادها (۶۳۸ نماد) مثبت و ۲۴ درصد (۲۸۲ نماد) منفی بودند.
همچنین، در معاملات امروز ۷۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد و ۴۸۶ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد.
بیشترین ورود پول حقیق امروز مربوط به صندوق های طلا و سکه بود.
شرکت «فارس» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل امروز داشت.