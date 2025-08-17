به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استفاده از بذر‌های اصلاح شده، بهره وری در آب و افزایش در تولید را به دنبال دارد و در استان همدان ۱۰ مرکز تولید و بوجاری بذر گندم وجود دارد که ۲ مرکز وابسته به تعاون روستایی است.

سال زراعی پیش رو پیش بینی می شود در بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از زمین‌های شهرستان کبودراهنگ گندم کشت شود.

علی سرخوش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال ۱۱۵ هزار هکتار گندم دیم و بیش از ۵ هزار هکتار گندم آبی در این شهرستان کشت می‌شود.

مسعود اکبری مدیرعامل تعاون روستایی استان هم گفت: در استان همدان ۱۰ مرکز مکانیزه اصلاح بذر فعال است که ۲ مرکز وابسته به تعاون روستایی ست که سالانه ۷۰ درصد بذر غلات دیم و ۵۰ درصد بذر گندم آبی با ظرفیت بیش از ۱۲ هزار تن تولید می کنند.

محمدسعید خاکسار مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید استان نیز گفت: استفاده از بذر‌های مرغوب و اصلاح شده بهره وری در آب و افزایش در تولید را در پی دارد و در این مرکز علاوه بر رقم هشترود بذر گندم جدید نفیس نیز اصلاح می شود.

در این ایستگاه سالانه بیش از ۵هزار تن بذر گندم بوجاری می شود.