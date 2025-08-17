پخش زنده
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول بادرشبو رفته است که برآورد میشود از این مزارع بیش از ۵ هزار تن پیکره رویشی تولید و به بازار عرضه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حکمت جعفری با تاکید بر ضرورت مبارزه به موقع با علفهای هرز و مدیریت بهینه مصرف آب در مزارع و دقت در روشهای کاشت و برداشت این محصول اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن دهه سوم مرداد ماه استحصال گیاه بادرشبو در آذربایجان غربی آغاز میشود و تا اواخر شهریور ماه ادامه مییابد.
جعفری ادامه داد: تعداد ۵ واحد تولید عرقیات گیاهی جهت عرق گیری از محصول بادرشبو کشت شده در سطح استان فعالیت دارند و عرق استحصالی جهت مصرف در تهیه شربت، نقل در داخل استان و مازاد آن به خارج از استان صادر میشود.
وی با بیان اینکه از این میزان تولید بیش از دو میلیون لیتر عرق استحصال میشود، تاکید کرد: بخشی از محصول تولیدی برای تهیه عرقیات و برای مصارف صنعتی توسط کارخانههای استحصال عرقیات به مصرف رسیده و بخشی دیگر نیز به صورت سنتی و در کارگاههای کوچک عرق گیری یا در منازل مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: ارومیه، خوی، سلماس و میاندوآب جزو شهرستانهایی هستند که کشت عمده این محصول در آنها انجام میشود.
جعفری همچنین تاکید کرد: کار خشک کردن سرشاخههای گلدار این محصول برای ایجاد تنوع و افزایش زمان عرضه محصول برای تهیه دمنوش در دستور کار مدیریت باغبانی و مجری طرح گیاهان دارویی استان قرار گرفته است. به طوری که با خشک کردن سرشاخه در سایه میتوان در طول سال از این محصول ارزشمند استفاده کرد.
لازم به ذکر است که بادرشبو گیاهی آرام بخش و اشتها آور است که در مرحله گلدهی از بیشترین مقدار ماده موثره برخوردار است. بدین منظور برای استخراج اسانس اواخر مرحله گلدهی هنگامی که یک سوم گلها سبز رنگ شده باشند زمان مناسبی برای برداشت محصول است.