به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پیام استاندار اردبیل به‌مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

بی‌تردید، ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ روزی فراموش‌نشدنی در تاریخ این مرز و بوم است. در آن روز، آزادگان به عنوان نماد‌های ایستادگی ملت بزرگ ما که وجودشان راوی پایداری و نگاه‌شان بیانگر عمق ایمان و از خود گذشتگی بود به میهن اسلامی باز آمدند و همان ایام، آغاز دیگری برای مشارکت آنان در ساختن کشور شد.

اینک در سالروز چنین اتفاق مهمی، یقینا فراموش نکرده‌ایم امنیت، آرامش و عزت کشور، مرهون فداکاری‌های ایثارگران و از جمله آزادگان است و رشادت‌های این عزیزان، چراغ راه آینده خواهد بود تا ان‌شاءالله لحظه‌ای از مسیر تعالی و سربلندی، منحرف نشویم.

این‌جانب، فرارسیدن ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۴ خورشیدی را صمیمانه به مردم ولایی، خصوصا آزادگان غیور استان و خانواده‌های محترم‌شان تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال برایشان سلامتی و توفیقات روزافزون مسالت می‌کنم.