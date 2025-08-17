پخش زنده
استاندار اردبیل به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پیام استاندار اردبیل بهمناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
بیتردید، ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ روزی فراموشنشدنی در تاریخ این مرز و بوم است. در آن روز، آزادگان به عنوان نمادهای ایستادگی ملت بزرگ ما که وجودشان راوی پایداری و نگاهشان بیانگر عمق ایمان و از خود گذشتگی بود به میهن اسلامی باز آمدند و همان ایام، آغاز دیگری برای مشارکت آنان در ساختن کشور شد.
اینک در سالروز چنین اتفاق مهمی، یقینا فراموش نکردهایم امنیت، آرامش و عزت کشور، مرهون فداکاریهای ایثارگران و از جمله آزادگان است و رشادتهای این عزیزان، چراغ راه آینده خواهد بود تا انشاءالله لحظهای از مسیر تعالی و سربلندی، منحرف نشویم.
اینجانب، فرارسیدن ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۴ خورشیدی را صمیمانه به مردم ولایی، خصوصا آزادگان غیور استان و خانوادههای محترمشان تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برایشان سلامتی و توفیقات روزافزون مسالت میکنم.