وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژههای مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است، گفت که از ظرفیتهای موجود از جمله اجرای دستورالعمل حمایت از دهکهای پایین برای تسریع در اجرای پروژههای طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق در نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور در اجرای طرح ملی مسکن و سایر طرحهای حمایتی مسکن در استانهای تحت مسئولیت خود خواستار تسریع در اجرای این پروژهها و گرهگشایی از مشکلات مردم به ویژه در بخش مسکن شد.
استانها از تجربههای موفق الگو بگیرند
وزیر راه و شهرسازی در این نشست، با شنیدن گزارش ارایه شده توسط استانها و نحوه عملکرد آنها در اجرای طرحهای مسکن به تفاوت عملکرد استانها در اجرا اشاره کرد و گفت: برخی استانها با وجود مشکلات، در اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان خود موفق عمل کردهاند و نشان دادهاند حل مسائل با پشتکار و جدیت قابل انجام است؛ بنابراین قابل پذیرش نیست، بگوییم مشکل هست و راهحل نیست؛ مشکل هست و باید راهحل پیدا کنیم. انتظار دارم استانهای عقبمانده از تجربه استانهای موفق الگو بگیرند.
عضو کابینه دولت چهاردهم با انتقاد از برخی بانکها و به ویژه برخی پیمانکاران کم کار که در عمل به تعهدات خود کوتاهی کردند، تصریح کرد: تعارف نداریم، پیمانکاری که توان اجرای تعهدات را نداشته باشد، قراردادش فسخ شود تا مردم آسیب نبینند. ما همگی؛ من وزیر و شما مدیران کل راه و شهرسازی باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
صادق، بر شفافیت در ارایه گزارش پیشرفت پروژههای مسکن تاکید کرد و گفت: افتتاح واحدهای فاقد زیرساخت همچون آب، برق و سایر امکانات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ بنابراین باید گزارشها واقعی و دقیق باشد و اگر پروژهای آماده نیست افتتاح نشود.
ساز و کار اجرای پروژههای مسکن شفافسازی شد
وی گفت: در یک سال گذشته نحوه تعامل با پیمانکاران، روش مشارکت و برآورده قیمتها شفاف سازی و اعلام شد. درست است که آورده متقاضیان و شیوه عملکرد برخی بانکها در ارایه تسهیلات هنوز پاسخگو نیست، اما با وجود مشکلات در بسیاری از استانها کار ساخت و ساز مسکن در حال انجام و پیشرفت است.
تعیین ضربالاجل یکماهه برای بهبود شاخصهای اجرای مسکن در استانها
وزیر راه و شهرسازی برای بهبود شاخصهای اجرای طرحهای مسکن در استانها ضربالاجل یک ماهه تعیین کرد و افزود: یک بازه زمانی یکماهه میگذاریم تا اثر اقدامات در آمارها دیده شود. دلایل اجرا نشدن کارها باید صریح اعلام شود تا بتوانیم تصمیم بگیریم.
صادق با اشاره به افتتاحهایی که در هفته دولت برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: سرعت در اجرا و افتتاح چند ده هزار واحد از جمله اهدافی است که دنبال میکنیم، اما در نهایت معیار نهایی، تحویل واحدهای باکیفیت به مردم است.
شرایط اقلیمی در اجرای پروژهها لحاظ شود
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی گفت: در برخی از استانها از جمله استانهای غربی کشور در دو ماه آینده برخی فعالیتها به دلیل شرایط اقلیمی دشوار و ناممکن میشود، بنابراین برنامه ریزی باید متناسب با فصل کار انجام شود تا وقفههای اقلیمی روند کار را با تاخیر مواجه نکند.
تاخیر در صدور پروانههای ساختمانی قابل قبول نیست
صادق همچنین در بخش دیگری از گفتوگوی خود با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور ضمن اعلام رضایتمندی از سرعت در صدور پروانه ساختمانی و تسریع در اجرای پروژهها در دولت چهاردهم گفت: پس از چند سال تأخیر، صدور پروانهها افزایش یافته و از حدود ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار مورد رسیده، اما هنوز حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار فقره کسری وجود دارد که سریعا باید جبران و انجام شود.
مسکن کارگری پیگیری و عملیاتی شود
وزیر راه و شهرسازی از همکاری با وزارت کار، صنایع، معادن و پتروشیمیها خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد بخشهای صنعتی آمادهاند برای کارگران خود مسکن تأمین کنند و منابع بیاورند. وظیفه ما فراهمسازی زمین و تسهیلگری است تا پروژههای مشترک شکل بگیرد.
به گفته صادق، بهتازگی وزارت کار برای اختصاص منابع به منظور ساخت مسکن برای کارگران اعلام آمادگی کرده است و باید پروژه مشترک وزارت راه و وزارت کار، به فاز اجرا برسد. همچنین، اجرای تفاهمنامههای موجود باید فوراً پیگیری و عملیاتی شود.
واگذاری اراضی روستایی تعیین تکلیف و اجرایی شود
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص ظرفیت پذیری اعلام شده برای واگذاری قطعات زمین روستایی نیز توضیح داد: اعداد و ارقام اعلامی در این خصوص سریعا تعیین تکلیف شود. باید مشخص شود که اگر این زمینها قابلیت واگذاری دارد، فرایند واگذاری آنها چرا انجام نشده است؟ اگر ندارد، علت شفافسازی و اعلام شود یا باید واگذار کنیم یا صادقانه به مردم بگوییم نداریم.
تسریع در تامین مسکن ایثارگران
صادق خواستار تسریع در ارایه گزارش استانی از پیشرفت مسکن ایثارگران شد و یکی دیگر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی را تامین مسکن ایثارگران عنوان کرد.
ساخت مدارس از اولویتهای مهم است
وزیر راه و شهرسازی همچنین یکی دیگر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی را ساخت مدارس و کمک به این تکلیف دولت عنوان کرد و افزود: در موضوع ساخت مدارس، گزارش دقیق ارایه شود. حتما در روزهای آینده، جلسهای را با وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت.
تاکید بر اجرای بخشنامه تمرکز بر دهکها
صادق با یادآوری محدودیتهای مالی دولت خواستار بهره مندی از ظرفیتهای موجود از جمله اجرای دستورالعمل حمایت از دهکهای پایین درآمد شد و گفت: وقتی چنین امکانی وجود دارد حتما باید اجرایی شود.
پیگیری موضوع مسکن در نشست با استانداران
وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر از اهتمام اغلب استانها و استانداران، بر برگزاری منظم شورای مسکن در استانها حسب گزارش ارائه شده تاکید کرد و خواستار پایش مرتب عملکرد استانها و برگزاری جلسات شورای مسکن شد. وی گفت: در نشستهای دورهای استانداران، موضوع مسکن را بهصورت موردی دنبال میکنیم.
صادق در پایان سخنان خود تصریح کرد: زمان مسئولیت محدود است و مردم چشم انتظار هستند. باید تلاش کنیم تا در این مدت محدود از مشکلات مردم گره گشایی کنیم.