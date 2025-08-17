

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگین‌شهر گفت: تحقیقات برای شناسایی عاملان این اقدام در جریان است و پرونده مقدماتی با همکاری نیروی انتظامی تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.

محمدی با هشدار نسبت به برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید، از مردم و دوستداران محیط‌زیست خواست برای حفاظت از گونه‌های ارزشمند جانوری و گیاهی، هرگونه تخلف را به ادارات محیط‌زیست گزارش دهند.