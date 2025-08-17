پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگینشهر از کشته شدن یک خرس قهوهای در اطراف روستای نقدی علیا از توابع مشگین شهر با سلاح شکاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگینشهر گفت: تحقیقات برای شناسایی عاملان این اقدام در جریان است و پرونده مقدماتی با همکاری نیروی انتظامی تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.
محمدی با هشدار نسبت به برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید، از مردم و دوستداران محیطزیست خواست برای حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری و گیاهی، هرگونه تخلف را به ادارات محیطزیست گزارش دهند.