به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه کتاب دستور زبان تبری پس از دهه‌ها فعالیت استاد نصرالله هومند در صفحه ۵۳۰ تدوین و تالیف شد، گفت: نظام آوایی، ساخت واژه، نحو و گویه شناسی سر فصل‌های مهم این کتاب است.

محمدی افزود: کتاب دستور زبان تبری حاصل دهه‌ها فعالیت علمی استاد هومند است و می‌تواند مرجع مهمی برای پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به زبان‌های ایرانی باشد.

نصر الله هومند پژوهشگر و نگارنده این اثر بومی نیز با اشاره به محتوای کتاب گفت: بیشترین حجم کتاب به ساخت واژه‌ها اختصاص دارد و نمونه متن‌هایی که در آن آورده شده، از اواخر دوره قاجاریه انتخاب شده‌اند تا اصالت زبانی حفظ شود.

کریم‌پور رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران نیز از آمادگی این سازمان برای چاپ گسترده کتاب در پنج استان شمالی کشور که زبان طبری در آن‌ها رایج است خبر داد.

وی افزود: کتاب واژگان تبری و دستور زبان تبری به‌عنوان هدیه فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی برگزیده جشنواره شهید رجایی اهدا خواهد شد.

نصرالله هومند پیشتر نیز گاهنامه طبری را تدوین و چاپ کرده است.

دیوارگر گزارش می‌دهد