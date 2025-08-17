به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: از این تعداد ۱۲۷ نفر مربوط به بیرجند، ۲۹ نفر قاین، ۲۴ نفر طبس و عشق‌آباد، ۱۵ نفر بشرویه، ۱۳ نفر فردوس، ۱۰ نفر نهبندان، ۹ نفر درمیان، ۶ نفر زیرکوه، ۵ نفر سربیشه، ۴ نفر سرایان و ۲ نفر خوسف هستند.

به گفته رحیمی، میانگین سنی آزادگان استان بین ۵۵ تا ۶۰ سال است و تاکنون ۲ نفر از آنان به شهادت رسیده و ۲۶ نفر نیز به رحمت ایزدی رفته‌اند.

وی افزود: وی گفت: مدت اسارت آزادگان استان بین ۲ تا ۱۰ سال بوده و بیشترین اسارت مربوط به عملیات خیبر است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: همه آزادگان استان جانباز هستند و میزان جانبازی آنان بین ۲۵ تا ۶۰ درصد است.