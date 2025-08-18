پخش زنده
متخصصان یک شرکت دانش بنیان در دامغان دستگاههای تصفیه آب صنعتی را طراحی کردند و ساختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این شرکت ماهانه ۳۰ دستگاه تصفیه آب صنعتی قابل حمل ویژه کارخانهها تولید میشود برنامه طرح توسعه این واحد تولید دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی برای خانه هاست
مهدی حسنی مدیرعامل این واحد تولیدی گفت : دستگاههای تصفیه آب صنعتی این شرکت دانش بنیان با ظرفیت ۵ هزار تا یک میلیون لیتر ساخته می شود .
وی هزینه پایین ، حذف کامل رسوبات آب و کاهش املاح و سختی آب را از مهمترین مزایای دستگاههای تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی تولیدی در این واحد دانست و گفت : تولیدات این واحد به کشورهای افغانستان عمان قزاقستان و عراق هم صادر میشود