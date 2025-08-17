رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در جلسه پایش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بر ضرورت تعیین راهبرد حفظ تاب آوری و کیفیت محصول تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای اقاجانلو با اشاره به شرایط فعلی تولید، توسعه و صادرات، خواستار تعریف راهبردهای متناسب با وضعیت پیش رو شد.

وی همچنین بر اهمیت توسعه فعالیتهای اکتشافی برای حفظ تداوم فعالیتهای شرکت تاکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای در دست اجرا شد.

آقاجانلو با اشاره به رسیدن صنعت فولاد ایران به سقف ظرفیت، بر ضرورت توجه به حوزه های دیگر مانند مس و طلا با تقاضای جهانی بالاتر تأکید کرد.

وی افزود: باید پیش از اجرای برخی طرح های فولادی از جمله ورق، بازار داخلی و خارجی آن مشخص شده باشد در غیر اینصورت باید به تولید با ظرفیت پائین و عرضه کمتر از ظرفیت تولید، رو بیاوریم.

در این نشست، همچنین وضعیت طرحها و میزان سرمایه گذاریهای چادرملو بررسی شد.