معاون پرستاری گفت: در آغاز دولت چهاردهم حجم معوقات کارکنان سلامت حدود ۱۲ ماه بود سال گذشته در همین ماه حجم اعتراضات زیاد بود ولی با اهتمام رییس جمهور و وزیر بهداشت معوقات به شش ماه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبادی گفت: فرمول بهروری اصلاح شده در آبان و ساعت اضافه کاری دو نیم برابر افزایش یافته است که مقرر شده است در سال ۱۴۰۴ از بودجه عمومی پرداخت شود.

وی افزود: کمبود پرستار داریم که بخشی از آن از طریق افزایش پذیرش است. ۱۴۰۳ مهره ماه آمار پذیرش ۱۱هزار و پانصد نفر بود که بیشتر هم‌پذیرش شده که با هوشبری و اتاق عمل ۱۷ هزار نفر پذیرش شدند.

معاون پرستاری با بیان اینکه بکار گیری جذب و نگه داشتن پرستار هم مهم است، افزود: در حوزه جذب و نگه داشت ضعف داشتیم و باید اصلاح شود. پرستاری بخش حاکمیتی است چرا که مربوط به سلامت است و باید نگاه حاکمیتی به ان نگاه شود.

هزینه آموزش پرستار بالاست؛ که به عهده وزارت بهداشت و هم دولت است گروه پرستاران گروه مهم و اثرگذار هستند در احساس امنیت مردم و باید به آنها نگاه ویژه شود.

عبادی گفت: در سال گذشته لایحه حمایت مالی و معنوی از پرستاران تصویب شد که متاسفانه در دوران گذار انجام نشد. استاندارد پرستار به تخت به ازای هر تخت یک و هشت دهم است که الان ۹۳ درصد است و باید گفت که حدود ۱۰۰ هزار نفر اضافه شود.

۲۷ هزار نفر در آزمون استخدامی ۱۴۰۳ جذب می‌شوند

معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۷ هزار نفر جذب خواهند شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۷ هزار نفر جذب خواهند شد. به گفته او، ۱۲ هزار نفر از سهمیه امسال به گروه پرستاری اختصاص دارد که ۹۵۰۰ نفر آنها مستقیماً در بخش درمان و بقیه در حوزه‌های فوریت‌های پزشکی و بهداشت مشغول خواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد مشوق‌ها برای جذب پرستاران گفت: «برای نگهداشت نیرو باید جاذبه‌هایی از جمله تأمین مسکن در نظر گرفته شود و به همین دلیل مقرر شده است در کنار بیمارستان‌های جدید، مسکن‌هایی ویژه پرستاران ساخته شود.»

او افزود: «در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیگیری‌هایی برای جذب ۲۵ هزار نیرو در حوزه سلامت انجام شد و آزمون امسال نیز سهمیه سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. در سال گذشته نیز ۱۹۰۰ نفر از پرستاران بازنشسته شدند.»

در خصوص مدارس بهیاری، عبادی توضیح داد: «از سال ۱۳۹۰ به دلیل تخصصی‌تر شدن خدمات پرستاری، فعالیت مدارس بهیاری کمرنگ شد و حدود یک دهه است که بهیاری جدیدی استخدام نشده است. هرچند برخی بهیاری را راهکاری برای جبران کمبود پرستار می‌دانند، اما معاونت پرستاری با این موضوع موافق نیست.»

به گفته او، دوره آموزش در مدارس بهیاری سه سال است، اما به دلیل نبود امکان جذب، بسیاری از فارغ‌التحصیلان ترجیح می‌دهند ادامه تحصیل داده و وارد رشته پرستاری شوند. این روند باعث می‌شود طول دوره تحصیل آنان از چهار سال به هفت سال افزایش پیدا کند.

معاونت پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد بررسی امتیازات فوق‌العاده خاص پرستاران در هفته جاری انجام خواهد شد و با توجه به پیگیری‌های چند سال گذشته، این موضوع به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

طبق آمار موجود، هم‌اکنون ۲۱۳ هزار پرستار شاغل در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۴۵ هزار نفر در رده کارشناسی و بالاتر هستند.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع مهاجرت پرستاران پرداخته شد. آمارها نشان می‌دهد سالانه به طور متوسط ۵۸۶ پرستار مهاجرت می‌کردند، اما این رقم در سال جاری کاهش یافته است.

بیشترین جذب پرستاران ایرانی در کشورهای اسکاندیناوی و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌شود. کارشناسان علت کاهش مهاجرت را مجموعه‌ای از عوامل از جمله بهبود وضعیت پرداخت پرستاران در داخل کشور عنوان می‌کنند.

معاونت پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد وظیفه اصلی این معاونت حفاظت از سلامت مردم است و رسیدگی به مسائل صنفی بیشتر بر عهده سازمان نظام پرستاری قرار دارد.

به گفته مسئولان، افزایش پذیرش نیروهای پرستاری نیازمند تأمین زیرساخت‌های آموزشی است. در حالی که در بسیاری از رشته‌ها نسبت استاد به دانشجو به طور میانگین یک به ۱۲ است، این نسبت در پرستاری یک به ۲۸ گزارش می‌شود.

همچنین در برخی موارد تعداد دانشجویان پرستاری حاضر در بخش‌های بالینی برای کارورزی از تعداد بیماران بستری بیشتر است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند کیفیت آموزش و ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.