دستفروشان بخش زیادی از معابرعمومی و خیابانها را مسدود کرده اند، معضلی که گریبانگیر شهروندان همدانی هم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بازار همدان یکی از مراکز مهم خرید شهروندان محسوب میشود، اما دستفروشان از یک سو و مغازهدارانی که بخش عمدهای از کالاهایشان را در خارج از مغازه عرضه میکنند از سوی دیگر، پیادهروها و حتی بخشی از خیابان را مسدود کردهاند.
مشکل فقط به پیادهروها محدود نمیشود. وقتی عابران نمیتوانند از پیادهرو استفاده کنند، مجبور به پیادهروی در کنار خیابان میشوند و این امر ترافیک محلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد به ویژه در ساعات شلوغی بازار، وضعیت حساس تر میشود.