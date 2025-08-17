پخش زنده
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: به رغم وجود مولفههای ناامنی در اطراف مرزها، آذربایجان غربی جزو استانهای امن کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار رحیم جهانبخش، با اشاره به افزایش ۵ درصدی تصادفات رانندگی در سال جاری افزود: ۴۱ درصد از جرایم استان را تصادفات جرحی تشکیل میدهد.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به امحای ۱۴ تن مواد مخدر در استان طی هفته گذشته افزود: ۵ هزار و ۳۲۲ معتاد در استان جمع آوری شده است.
او در ادامه افزود: نزاع و درگیری نیز ۲۰ درصد از جرایم و سرقت نیز ۱۵ درصد جرایم استان را تشکیل میدهد.
سردار جهانبخش، از کاهش ۲۵ درصدی سرقت اموال منقول در استان خبر داد و تصریح کرد: امسال آمار خفتگیریها در استان به صفر رسیده است.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به جرایم فضای مجازی نیز گفت: ۹۴ درصد از جرایم فضای مجازی در استان منجر به کشف شده است.
وی بر ضرورت تامین امنیت در جامعه تاکید کرد و افزود: آمار شرارتها در استان از ۱۶ مورد در سال گذشته به ۸ مورد در سال جاری رسیده است.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به ثبت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تماس با ۱۱۰ در ۱۵۰ روز اخیر، گفت: از تماسهای ثبت شده با سامانه ۱۱۰ پلیس، برای ۲۳۳ هزار و ۶۱۷ مورد تماس، اکیپ عملیاتی به محل اعزام شده است.
وی با اشاره به انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه همزمان با آغاز عملیات نظامی گفت: موج رسانهای در این ایام با انتشار اخبار و روایت درست، حقانیت ایران را به جهانیان مخابره کردند.
سردار جهانبخش با اشاره به میزبانی استان از زائران اربعین در مرز بازرگان و تمرچین، افزود: زائرانی از کشورهایی مثل ازبکستان، گرجستان، ترکیه، روسیه از مرز بازرگان وارد کشور شده و از مرز تمرچین با هدف زیارت اباعبدالله از کشور خارج میشدند و موکبهای انتظامی استان برای میزبانی از زائران برپا بود.