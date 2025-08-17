پیام نماینده ولی فقیه در لرستان به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
نماینده ولی فقیه در لرستان گفت:آزادگان در دوران اسارت،صدای آزادی و استقلال وطن را سر دادند و در راه استقرار و تداوم نظام اسلامی ایران تا پای جان ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی۲۶ مرداد سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را تبریک گفت.
پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
(مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا)
«از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و پیمان خود را دگرگون نکرده اند»
(سوره احزاب٢٣)
سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، روزی است که تاریخ ایران اسلامی با غرور و افتخار آن را در حافظهی خود ثبت کرده است؛ روزی که آزادگان سرافراز، پس از سالها تحمل شکنجه، دوری و محرومیت، با دلی سرشار از ایمان و عزمی راسخ، به آغوش گرم ملت بازگشتند و جلوهای بیبدیل از صبر، استقامت و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.
آزادگان، نماد پایداری و عزت ملیاند؛ مردانی که در سختترین شرایط، با تکیه بر ایمان الهی و عشق به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، از کرامت انسانی و استقلال کشور دفاع کردند و با صبری آگاهانه، دشمن را در میدان اخلاق و انسانیت مغلوب ساختند.
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای «مدّ ظلّهالعالی» در وصف این عزیزان فرمودند: «آزادگان، سند زندهای از مظلومیت و عظمت ملت ایراناند؛ آنان با صبر و ایمان، پیامآور عزت و عظمت انقلاب اسلامی شدند»
این دلاور مردان همان کسانی هستند که غریبانه و مظلومانه در میان کینه توزی دشمنان و تلخ کامی دوران اسارت، صدای آزادی و استقلال وطن را سر دادند و در راه استقرار و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران تا پای جان ایستادند.
اینجانب سالروز بازگشت غرور آفرین شما مردان عرصه دفاع مقدس را به میهن عزیزمان فرصتی مغتنم، برای ارج نهادن بر فداکاری و جانفشانی های مخلصانه تان می دانم، و ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار ایران وجانبازان عزیز ،توفیقات روزافزون آزادگان سرافراز و خانواده های محترمتان را تحت عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و زعامت حضرت امام خامنه ای «مدظله العالی» از درگاه خداوند متعال خواستارم.