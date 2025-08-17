به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی افزود: با توجه به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کمیسیون منطقه‌ای شیلاتی (RECOFI) و بر اساس مصوبات دهمین نشست این کمیسیون، صید ماهی شیر با استفاده از روش «گوشگیر» از تاریخ ۲۵ مرداد تا ۲۵ مهرماه سال جاری در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان برای تمامی کشور‌های عضو ممنوع است.

وی بیان کرد: تصمیم این ممنوعیت با هدف حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان و حمایت از معیشت پایدار صیادان اتخاذ شده و رعایت دقیق آن، مسئولیتی مشترک میان همه فعالان بخش شیلات به شمار می‌رود.

مدیرکل شیلات استان افزود: از تمامی صیادان، تعاونی‌ها و تشکل‌های صیادی این استان انتظار می‌رود در اجرای این مصوبه همکاری کامل داشته باشند و بازرسی‌ها و کنترل‌های میدانی نیز به‌طور مستمر انجام خواهد شد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: صید پایدار و حفظ گونه‌های اقتصادی از جمله ماهی شیر، تنها با رعایت این‌گونه ممنوعیت‌های دوره‌ای امکان‌پذیر است و اجرای آن می‌تواند نقشی مهی در حفظ تعادل اکولوژیک و تقویت منابع دریایی ایفا کند.

ماهی شیر از خانواده تون‌ماهیان و گونه‌ای با ارزش در بازار‌های داخلی و صادراتی است که در گویش محلی به نام‌های «شیرماهی» یا «شیر دریایی» شناخته می‌شود.

این گونه در آب‌های گرم و نیمه‌گرمسیری خلیج فارس و دریای عمان زیست می‌کند و صید آن در استان‌هایی همچون بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان نقشی مهم در تأمین درآمد صیادان دارد.