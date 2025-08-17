پخش زنده
امروز: -
هیئتهای روشنگری بنیاد شهید پالیزوانی به مدت ۵ شب در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هیئت روشنگری بنیاد شهید پالیزوانی به مدت ۵ شب ویژه بصیرت افزایی و رفع شبهات در مجتمع امام خمینی (ره) گلزار شهدای علی ابن جعفر قم تا ۲۹ مرداد ماه در حال بر گزاری است.
همچنین این هیئت، دوره طلیعه حکمت برای پاسخ به شبهات فرهنگی، اعتقادی و دینی و دوره طلیعه نور ویژه تفسیر قرآن کریم برای عموم برگزار میکند.
این دورهها در پنج ترم برگزار میشود و علاقه مندان میتوانند به نشانی این بنیاد shahidpalizvani.ir تا پایان شهریور ماه مراجعه نمایند.
برگزاری هیئت بنیاد شهید پالیزوانی به مدت ۵ شب از شنبهها چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در مجتمع امام خمینی گلزار شهدای قم ادامه دارد.