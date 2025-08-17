پخش زنده
امروز: -
استاندار قم به مناسبت بازگشت آزادگان با حضور در منزل آزادگان دوران دفاع مقدس هشت ساله علی سرداری و عباس باقری از جانفشانی ها، صبر و ایستادگی این دو آزاده استان قم دیدار و تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو به مناسبت ۲۶ مرداد ماه سالروز ورود آزادگان به میهن با حضور در منزل دو آزاده شهر قم از این آزادگان و خانواده آنها تجلیل کرد.
آقای علی سرداری، آزاده قمی در منطقه گیلانغرب در سال ۶۰ به اسارت نیروهای بعثی درآمد و به مدت ۱۰ سال در اردوگاههای عراق اسیر بود.
استاندار قم در دومین دیدار به حضور آزاده قمی آقای عباس باقری رسید و از این آزاده دوران دفاع مقدس ۸ ساله که در سال ۶۱ در منطقه شوش به مدت نه سال به اسارت ارتش بعث درآمد تجلیل کرد.