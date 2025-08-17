به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد حسین پور، شهردار تویسرکان با بیان اینکه راه اندازی واحد گردشگری در شهرداری، در جهت توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه گذار در دستور کار قرار دارد، از پیگیری جهت اجرای مرحله دوم طرح توسعه منطقه گردشگری دریاچه مادر، واقع در محوطه اطراف آرامگاه میررضی، شامل تکمیل سرای شعرا، سالن روباز ورزشی، گسترش فضای تفریحی گردشگری هماهنگ با فضای آرامگاه این شاعر دوره صفوی خبر داد و گفت: در صورت توافق با بخش خصوصی، شهربازی در فاصله‌ای مناسب با آرامگاه راه اندازی می شود.