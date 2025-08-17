پخش زنده
روای کتاب «من ابراهیم هادی نیستم»: این اثر روایتی متفاوت، تأثیرگذار و کمتر گفتهشده از ایثارگریهای آزادگان در دوران اسارت در تاریخ دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آقای ابراهیم هادی نجف آبادی راوی کتاب (من ابراهیم هادی نیستم) از جانبازان و آزادگان سرافراز با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، گفت: این کتاب خاطرات دوران جنگ و اسارت است که بخش برجسته این کتاب، بخش شهید ابراهیم مربوط به شهید ابراهیم هادی شهید بزرگوار است.
وی با اشاره به اینکه این اثر هدیه به روح این شهید بزرگوار است، افزود: حالا برحسب اتفاق و سعادتی که ما داشتیم به خاطر شباهت نام ما با این شهید بزرگوار، عراقیها اسم ایشان را با من اشتباه گرفتند و این خاطره شد برایم که در بیمارستان العماره و تموز، چون ما اسم داده بودیم عراقیها با خیلی از فرمانده عراقیها و سربازان میآمدند و اسامی میخواندند به اسم ابراهیم هادی که میرسیدند مکس میکردند خیلی تامل میکردند نگاه میکردند و به عربی با هم صحبتهایی میکردند میرفتند که در بخشی از این اثر به این خاطرات پرداخته شده است.
نجف آبادی گفت: من تا سال شصت و نه نزدیک به هشت سال در اسارت بودم و واقعا دوران اسارت در یک کتاب نمیگنجد، یعنی دوران اسارت علیرغم همه تلخیهایی داشت شیرینیهای زیادی هم داشت درسهای بزرگی هم برای اکثر نوجوانان که در آن مقطع در سنین نوجوانی در جنگ اسیر شده بودند داشت و به جد میتوانم بگویم که اکثر بچههایی که برگشتند خودشان گنجینهای بودند و در زمینههای مختلف مانند هنر، زبانهای خارجه علوم معارف قرآنی، دینی و ... در جاهای حساس کشور دارند خدمت میکنند.
نشست نقد و بررسی کتاب «من ابراهیم هادی نیستم» به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
کتاب من ابراهیم هادی نیستم به قلم امیر نوبرانی و کاری از انتشارات سرو است.