رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی روز یکشنبه به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با اهدای لوح و هدایایی از آزادگان سرافراز شاغل در استانداری تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این مراسم استاندار آذربایجان‌غربی از صبر، شکیبایی و استقامت آزادگان عزیز در دوران اسارت رژیم بعث عراق قدردانی کرد و گفت: امروز امنیت و آرامش ایران اسلامی را مدیون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان اسلام هستیم و هر تلاشی که در استان انجام می‌گیرد مزین به نام و یاد شهدای گرانقدر است.

وی با تاکید بر حفظ روحیه ایثار و فداکاری و جهادی رزمندگان در عصر حاضر ادامه داد: همان روحیه رزمندگی در کار‌ها و جبهه‌های جدید باید حفط شده و این جلوه‌های ایثار و جهادی در انجام فعالیت‌ها و خدمت به مردم باید دیده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات دولت در استان گفت: در استان کار‌های جدیدی آغاز شده که با همت مدیران و کارکنان و حمایت‌های همه جانبه آقای دکتر پزشکیان رییس جمهور محترم ادامه دارد.

رحمانی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آذربایجان‌غربی، این استان در آینده نه چندان دور به یک استان پیشرو و اثرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شود و مردم استان ثمرات آن را ببیند.



وی در پایان با قدردانی از مردم و زائران اربعین حسینی بویژه عوامل و تلاشگران مستقر در مرز تمرچین گفت: در مسیر تمرچین به کربلا مردم استان حماسه‌ها آفریدند و پیروان ادیان و مذاهب مختلف اعم از شیعه، سنی، آشوری و ارمنی وحدت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.