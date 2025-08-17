پخش زنده
امروز: -
همزمان با ۲۶ مرداد، سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان به میهن اسلامی، خاطرات محمود حمزه، از آزادگان سرافراز استان سمنان بازخوانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رزمندهای که در ۱۹ سالگی به اسارت رژیم بعث عراق درآمد و یک دهه از عمر خود را در اردوگاههای اسارت گذراند.
استان سمنان با ۲۴۶ آزاده دوران دفاع مقدس، نمادی از ایثار، پایداری و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است. روایت حمزه، بازتابی از صبر و استقامت مردانیست که در سختترین شرایط، پرچم عزت ایران را برافراشته نگه داشتند.