ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد موفق شد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، رتبه اول را در میان تمام استانهای کشور به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در نامهای رسمی به محمد رضا بابایی، استاندار یزد و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد، کسب این جایگاه ارزشمند را تبریک گفت.
در بخشی از این نامه تقدیر، با اشاره به اهمیت راهبردی نسل جوان، آمده است: جوانان مهمترین قشر اجتماعی و ارزشمندترین سرمایه ملی ما هستند و مدیریت امور جوانان، به علت گستردگی نیازها، مسائل و مشکلات مبتلا به، نیازمند درک عمیق، اتخاذ تدابیر صحیح، عزم جدی و هماهنگی تمام بخشهای متولی و مسئول میباشد.
این نامه، کسب رتبه نخست توسط ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد را نتیجه همین درک عمیق و تلاش هماهنگ دانسته و به صراحت بیان میکند: با عنایت به اینکه ستاد ساماندهی امور جوانان آن استان به عنوان مهمترین مرجع تصمیمگیری در حوزه جوانان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ حائز رتبه اول گردیده است، بدینوسیله از جنابعالی به عنوان رییس ستاد مذکور تقدیر و تشکر نموده است.
در پایان این نامه، احمد دنیامالی ابراز امیدواری کرده است که با تداوم این مسیر و با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در ستادهای ساماندهی امور جوانان استان و همچنین شهرستانهای تابعه، شاهد بهبود روزافزون وضعیت جوانان در استان یزد باشیم.