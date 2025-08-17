۸ کشتی گیر مازندرانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی تیم ملی کشتی فرنگی، از فردا دوشنبه ۲۷ مردادماه در کمپ تیمهای ملی کشتی در تهران برگزار میشود.
حسن رنگرز سرمربی مازندرانی تیم ملی کشتی فرنگی، ۸ کشتی گیر مازندرانی را به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت کرد. همچنین حسن حسین زاده و مجید رمضانی دو تن از مربیان مازندرانی هم در کادر فنی تیم ملی حضور دارند.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۶ شهریورماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) مهدی احدی (گیلان) آرمین شمسی پور (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) امیررضا ده بزرگی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) سجاد ایمن طلب (مازندران)
۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان) علی اسکو (مازندران) امیر عبدی (قم)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمد ناقوسی (خوزستان) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی و امیررضا اکبری (مازندران) شایان حبیب زارع (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرززاده (خوزستان) فردین هدایتی، مرتضی الغوثی و مهدی حسین پور (مازندران)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – پرویز زیدوند
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
ماساژور: جمال حق پناه
سرپرست: امیدشایگان
کشتی گیران تیم ملی نوجوانان که به جهت تشویق به اردوی بزرگسالان دعوت شدهاند:
۵۵ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع (مازندران)
۶۷ کیلوگرم: ابوالفضل شیری (قم)
نفرات دعوت شده در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲۷ مردادماه در محل اردو حضور داشته باشند.