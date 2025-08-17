تکمیل پروژه خط انتقال آب شرب روستای سرای اسکو

مدیر آب و فاضلاب اسکو از تکمیل پروژه خط انتقال آب شرب روستای سرای این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی و جایگزینی خطوط فرسوده اجرا می‌شود.