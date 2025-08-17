تکمیل پروژه خط انتقال آب شرب روستای سرای اسکو
مدیر آب و فاضلاب اسکو از تکمیل پروژه خط انتقال آب شرب روستای سرای این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی و جایگزینی خطوط فرسوده اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،دینی گفت: پروژه خط انتقال آب شرب روستای سرای اسکو با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی و جایگزینی خطوط فرسوده به طول ۲ کیلومتر و با استفاده از لولههای پلیاتیلن ۱۱۰ اجرا شده است.
وی افزود: با تکمیل این طرح مشکل لولههای قدیمی آزبست سیمانی که علاوه بر فرسودگی در محدوده املاک شهروندان قرار داشتند برطرف شده و اکنون آب شرب پایدار و ایمن در اختیار مردم روستای سرای قرار میگیرد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: این طرح اقدامی موثر برای بهبود خدماترسانی و رفع چالشهای آبرسانی در مناطق روستایی است و شاهد افزایش رضایتمندی مردم خواهیم بود.