استاندار آذربایجان‌غربی امروز یکشنبه در دیدار دو تن از معاونان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با وی بر نقش این وزارتخانه درحمایت از کارآفرینان و واحد‌های تولیدی استان تاکید کرد.

دیدار دو تن از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این دیدار که در استانداری آذربایجان غربی انجام شد، حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جواهری معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی این وزارتخانه حضور داشتند.

رضا رحمانی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان و شروع سرمایه گذاری‌های بزرگ و کوچک در مناطق مختلف استان

گفت: دستاورد‌های اینوا و سرمایه‌گذاری گذاری‌ها متعدد در استان؛ زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و اشتغال بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را ا در استان فراهم آورده است.

استاندار آذربایجان غربی در باره اهمیت و ظرفیت مرز‌های استان گفت: با اولویت در حال فعال کردن این مرز‌ها هستیم تا مردم و ساکنان استان از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: ما فعال شدن مرز‌های استان را به نفع کشور و استان می‌دانیم و معتقدیم با استفاده از ظرفیت‌های آن می‌توانیم برای بسیاری ازجوانان بیکار و مرزنشینان استان فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنیم.