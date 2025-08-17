مرکز آموزشی، درمانی آیت الله خوانساری اراک براساس ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت به مهدکودک سازمانی تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرپرست مدیریت مرکز آموزشی، درمانی آیت الله خوانساری اراک گفت: از ابتدای خردادماه براساس ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت در راستای ترغیب مادران به فرزندآوری و ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری فرزندان مادران شاغل مهدکودک بیمارستان آیت الله خوانساری اراک راه اندازی شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان نیز گفت: در حوزه جوانی جمعیت در سه بیمارستان امام خمینی اراک، شهید چمران ساوه و بیمارستان شازند اتاق‌های LDR (سوییت‌های کامل برای زایمان مادران باردار)، آموزش‌های لازم به مادران باردار، زایمان‌های بدون درد و زایمان در آب و سایر اقدامات لازم در راستای تشویق مادران باردار برای خوشایند کردن فرایند زایمان در این مراکز پیش بینی شده است و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳ هزار و ۳۲۵ نوزاد در این سه مرکز به دنیا آمدند.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هم گفت: ۲۵ مرکز تخصصی ازدواج و خانواده با مجوز اداره کل ورزش و جوانان استان فعالیت می‌کنند و خدمات مشاوره را به جوانان و خانواده‌ها ارائه می‌دهند.

احمدی افزود: خدمات رایگان مشاوره هم در این مراکز انجام می‌شود همچنین ۵۰ کارگاه آموزشی پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج به صورت رایگان برگزار شد.