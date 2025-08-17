نقل و انتقالات لیگ بیست و پنجم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به نقل از باشگاه ذوب آهن، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال گلکسی آفریقای جنوبی با قراردادی دو ساله به جمع شاگردان حدادی‌فر اضافه شد.

زایموویچ ۳۰ سال سن دارد و در بلژیک متولد شده و در ۱۸ سالگی به زادگاه پدری بوسنی و هرزگوین برمی گردد. در بوسنی برای دو باشگاه صاحب نام این کشور بازی کرده و دو جام قهرمانی را با این تیم‌ها به دست آورده است.

او همچنین سابقه بازی در لوکوموتیو کرواسی، ولژ موستار بوسنی، سوگدیانا ازبکستان و تی. اس گلکسی در سوپر لیگ آفریقای جنوبی را در کارنامه دارد.

زایموویچ فصل گذشته ۱۲ گل در گلکسی آفریقای جنوبی به ثمر رساند و در کورس آقای گلی قرار گرفت. او همچنین یک فصل پیش‌تر ۸ گل در سوپر لیگ ازبکستان آن هم در ۱۵ بازی به ثمر رسانده است.

جنان زایموویچ در تیم ملی زیر ۱۷ سال بلژیک نیز سابقه بازی دارد.