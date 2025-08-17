به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد مبل فروشی برای گرانفروشی در معامله ۲ دست مبل به میزان ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از یک واحد مبل فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.