به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده خرید و حمل غیرمجاز ۵۱ کیسه آرد یارانه‌ای به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۲۷ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آرد‌های کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: عوامل ایستگاه بازرسی شهید رجایی شهرستان بوکان گزارش تخلف را حین کنترل خودرو‌های عبوری در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت بار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.