به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: دیروز با تلاش مهندسان و متخصصان داخلی و استفاده بیش از ۸۵ درصدی از تولید داخل، شاهد افتتاح رسمی فاز اول طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه در جنوب استان ایلام بودیم. جلوگیری از سوزاندن ۷۰۰ میلیون دلار ثروت ملی در سال و آلایندگی شدید برای محیط زیست دستاورد این اقدام ملی است.