به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدرسول حسینی بیان کرد: راه‌اندازی این بازارچه یک ضرورت برای عرضه تولیدات بانوان در حوزه صنایع دستی است.

وی با اشاره به جایگاه مهم زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، گفت: از جمعیت ۲۹۸ هزار نفری ملایر، حدود ۱۴۳ هزار نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که نیازمند توجه ویژه هستند.

حسینی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت بانوان برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

وی توانمندسازی اقتصادی بانوان، رشد کارآفرینی زنان، حفظ و توسعه صنایع دستی، تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس بانوان، ایجاد اشتغال پایدار و ترویج فرهنگ خرید محصولات داخلی را از خصوصیات بارز ایجاد این بازارچه برشمرد.

فرماندار ملایر تبلیغات هدفمند را عامل کلیدی در رونق بازارچه صنایع دستی بانوان دانست و خواستار تعامل بیشتر بانوان برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌ها با مشارکت آنان شد.

وی همچنین از پذیرش ایده‌ها و نوآوری‌های بانوان استقبال کرد و گفت: این مشارکت برای توسعه بازارچه صنایع دستی، تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه بانوان به همراه خواهد داشت.

فرماندار ملایر تاکید کرد: این اقدام گامی مؤثر در راستای حمایت از تولیدات زنان و تقویت صنایع دستی محلی به شمار می‌رود.