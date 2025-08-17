به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ جواد گودرزی گفت:امسال ۱۰۰ هکتار از باغ های بروجرد با هدف افزایش بهره‌وری محصولات و کاهش میزان مصرف آب ،بهسازی و جوان‌سازی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به ضرورت جوان‌سازی و بهسازی باغ های قدیمی بروجرد افزود: برخی از باغ ها به دلیل اینکه ضعیف هستند، منشاء آفات می‌شوند که باید با اصلاح و نوسازی این باغ ها ،از آفت‌ها جلوگیری و شرایط را برای افزایش تولید در نوعی دیگر فراهم کرد.



گودرزی با بیان اینکه امسال ۱۰۴ هزار تُن محصول از باغهای یروجرد برداشت می‌شود، گفت: این محصولات شامل گیلاس، آلبالو، هلو، سیب گلاب و پائیزه، بادام، گردو و پسته است که تاکنون حدود ۲۰ درصد از محصولات باغی برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد بیان کرد: در این شهرستان بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ وجود دارد و در تولید برخی از محصولات مانند گیلاس، سیب و آلبالو در استان لرستان، رتبه اول را دارد.