به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،در میان شور و شوق میلیون‌ها زائر اربعین حسینی، داستانی شنیدنی و اشک‌آور رقم خورد روایتی که نقش حیاتی و انسان‌دوستانه کارشناسان اورژانس استان آذربایجان شرقی را پررنگ‌تر از همیشه نشان داد.

مردی حدود ۶۰ ساله سه شبانه‌روز در پایانه مهران سرگردان بود گمشده‌ای تنها که هیچ‌کس از هویت و مقصدش خبر نداشت. اما نگاه تیزبین و هوشیاری کارشناسان اورژانس استان آذربایجان شرقی امیر دانه‌پرور، امیر هدایی و محمد آیینه‌افروز مانع از آن شد که او در ازدحام جمعیت گم و بی‌سرپناه بماند. آنان با ذکاوت و صبر، سراغش رفتند گوشی‌اش را بررسی کردند و موفق شدند با خانواده‌اش تماس بگیرند.

در آن سوی خط بغضی شکست:این برادر ماست از سال ۹۷ او را گم کرده‌ایم! ناباوری و اشک شوق، جای حیرت را گرفت. پس از شش سال بی‌خبری، معجزه‌ای کوچک، اما بزرگ رقم خورده بود.

کارشناسان اورژانس با تمام احساس مسئولیت، تا رسیدن خانواده او را تنها نگذاشتند برایش محل اسکان فراهم کردند، غذای گرم و استحمام در اختیارش گذاشتند و چون عضوی از خانواده از او مراقبت کردند.

ساعاتی بعد خواهر و برادرش از آبادان به مهران رسیدند و در صحنه‌ای سرشار از اشک و آغوش برادر گمشده‌شان را تحویل گرفتند.

این اتفاق نشان داد که ماموریت اورژانس تنها در نجات جان‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ذکاوت، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری پرسنل خدوم آن می‌تواند زندگی انسانی را پس از سال‌ها رنج و دوری، دوباره به مسیر امید بازگرداند.