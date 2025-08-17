امسال کنگره شهدا با هفته دفاع مقدس پیوند خورده است
استاندار البرز گفت: تقارن هفته دفاع مقدس با کنگره بزرگ شهدای استان ضرورت اجرای خلاقانه و پرشور برنامهها را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، عبداللهی در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس با تبریک سالروز بازگشت آزادگان و گرامیداشت یاد شهدا و رزمندگان دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال تجربههای آن دوران به نسلهای آینده است.
وی افزود: همزمانی هفته دفاع مقدس با کنگره بزرگ شهدای استان البرز مسئولیت ما را سنگینتر میکند. این کنگره حاصل بیش از یکسال تلاش مستمر است و باید با برنامههای هفته دفاع مقدس پیوند بخورد تا اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشد.
عبداللهی با اشاره به تحولات اخیر منطقه از جمله جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، گفت: این شرایط نشان میدهد فرهنگ مقاومت همچنان زنده است و باید با انگیزه مضاعف در جامعه تبیین شود.
وی ادامه داد: برنامههای هفته دفاع مقدس باید دقیق، منظم و مبتنی بر اهداف تعیینشده باشد، در عین حال با نوآوری و خلاقیت اجرا شود تا پیام ایثار و مقاومت عمیقتر در جامعه نهادینه گردد.
استاندار البرز با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی و نهادهای استانی در اجرای این برنامهها، اظهار داشت: همافزایی و هماهنگی میان نهادهای مختلف رمز موفقیت است و میتواند نتایج فراتر از استان داشته باشد.
وی البرز را استانی استراتژیک دانست و افزود: عملکرد این استان در اجرای برنامههای ملی تأثیرگذار است، بنابراین برگزاری پرشور هفته دفاع مقدس در البرز میتواند الگویی برای سایر استانها باشد، رسانهها نقش مهمی در جلب همراهی مردم دارند و باید برای معرفی برنامهها و تبیین پیام دفاع مقدس بیش از پیش فعال شوند.