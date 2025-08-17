سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از همه متقاضیان حقوقی دارای قرارداد احداث نیروگاه‌ خورشیدی با ظرفیت سه مگاوات و بیشتر دعوت کرد برای ثبت درخواست به سامانه سانا مراجعه کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از همه متقاضیان حقوقی دارای قرارداد احداث نیروگاه‌ خورشیدی با ظرفیت سه مگاوات و بیشتر دعوت کرد از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۲۶ مرداد تا ساعت ۱۷ روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ برای ثبت درخواست در فراخوان احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی به سامانه سانا مراجعه کنند.

بنابر این گزارش، به استناد مصوبه شماره ۲۱۰۷۳۸ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ شورای اقتصاد با موضوع «احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی»، متقاضیان علاقه‌مند به مشارکت در این طرح از طریق سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی که دارای شرایط تعیین‌شده هستند، می‌توانند درخواست خود را در سامانه سانا ثبت کنند.

در این مرحله ساتبا نسبت به تأمین تجهیزات پروژه اقدام کرده و تجهیزات را در اختیار پیمانکار ذیصلاح معرفی‌شده توسط متقاضی قرار می‌دهد تا با استفاده از این تجهیزات و در چارچوب موازین و مقررات فنی و با نظارت ساتبا نسبت به اجرا و راه‌اندازی پروژه اقدام شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و بارگذاری مدارک موردنیاز به سامانه سانا به نشانی https://suna.satba.gov.ir مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری با سرکار خانم صداقت به شماره ۴۲۲۱۸۳۸۳ تماس حاصل کنند.

معرفی متقاضی واجد شرایط پس از بررسی مدارک و مستندات در سقف اعتبارات موجود صورت می‌ گیرد و بدیهی است ثبت‌نام در سامانه به منزله تأیید درخواست نخواهد بود.

متقاضیان واجد شرایط باید دارای مجوزهای لازم (پروانه احداث، زمین، اتصال به شبکه و محیط زیست) و قرارداد خرید برق مدل عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی، تهاتر صنایع، رمزدارایی و کشاورزی قبل از تاریخ آغاز فراخوان و پیش از ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ باشد.

همچنین برای نیروگاه‌های دارای قرارداد ماده (۱۲)، ثبت درخواست برای مشارکت در این فراخوان به منزله قبول تغییر قرارداد ماده (۱۲) به قرارداد تابلوی سبز بورس انرژی است و متقاضی متعهد به مبادله الحاقیه مربوطه است.

انتخاب پیمانکار اجرای پروژه نیز باید از لیست پیمانکاران مورد تأیید ساتبا یا شرکت در فراخوان منتشرشده برای معرفی پیمانکار و اخذ تأیید از ساتبا باشد.

همچنین توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد هزینه اجرای طرح بر اساس ارزیابی نهاد واسط به نمایندگی از صندوق توسعه ملی ضروری است.

ملاک‌های اولویت‌بندی متقاضیان دارای شرایط شامل محل اجرای طرح بر اساس نیاز شبکه، پیشرفت فیزیکی پروژه ثبت‌شده در سامانه سانا تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ است.