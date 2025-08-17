در جریان بازرسی‌های مشترک در قم، ۵ دستگاه ماینر ( دستگاه استخراج رمز ارز) که به طور غیرقانونی در واحد دامداری برق مصرف می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در ادامه روند مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها، کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان قم با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه لنگرود، موفق به کشف و جمع آوری تعداد ۵ دستگاه ماینر غیرقانونی در یک واحد دامداری سطح استان شدند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: این ماینر‌ها بدون مجوز و از راه اتصال غیرمجاز به شبکه توزیع برق فعالیت می‌کردند که بلافاصله توقیف و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

یوسف صادقی از هم استانی‌های گرامی خواست تا در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی مشابه، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا از طریق وب‌سایت www.tavanir.org.ir/samaat اطلاع دهند.

وی همچنین به برنامه پرداخت پاداش به گزارش دهندگان استخراج رمز ارز غیرمجاز توسط شرکت توزیع نیروی برق استان اشاره کرد و افزود: افرادی که اطلاعات قابل استنادی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال ارائه دهند، بسته به میزان اهمیت گزارش خود، می‌توانند از یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کنند.